Британський уряд і Білл Гейтс вкладуть $4 мільярди в боротьбу з малярією

Програма включає в себе розробку нових видів ліків і засобів від комах - поширювачів хвороби.

У статті Білла Гейста і британського міністра фінансів Джорджа Осборна, опублікованій в газеті Times, зазначається, що кожну хвилину на землі від малярії помирає одна дитина, повідомляє Російська служба ВВС.

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Гейтс і Осборн пишуть, що впевнені в можливості повністю перемогти малярію, поки вони живі.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в 2015 році від малярії померли 438 тисяч осіб, більшість з них - діти у віці до п'яти років. Основна частина померлих жили в країнах Африки.