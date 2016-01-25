Британський уряд і Білл Гейтс вкладуть $4 мільярди в боротьбу з малярією
15:45, 25 січня 2016Світ
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Британський уряд і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс оголосили про намір вкласти 4 млрд доларів в проект з боротьби з малярією.
REUTERS
Програма включає в себе розробку нових видів ліків і засобів від комах - поширювачів хвороби.
У статті Білла Гейста і британського міністра фінансів Джорджа Осборна, опублікованій в газеті Times, зазначається, що кожну хвилину на землі від малярії помирає одна дитина, повідомляє Російська служба ВВС.
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Гейтс і Осборн пишуть, що впевнені в можливості повністю перемогти малярію, поки вони живі.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в 2015 році від малярії померли 438 тисяч осіб, більшість з них - діти у віці до п'яти років. Основна частина померлих жили в країнах Африки.
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