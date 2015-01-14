Європол розповів, від кого варто очікувати вчинення терактів у Європі

Так вважають в поліцейському управлінні Євросоюзу (Європол), повідомляє DW.DE. Загроза тероризму в Європі є наразі найвищою з часу терактів у США в 2001 році, вважають в Європолі. Там підкреслили, що серед тих, хто виїхали в гарячі точки, наприклад до Сирії, знаходяться в основному чоловіки. Після повернення вони несуть загрозу вчинення терактів, подібних до паризьких, сказав керівник Європолу Роб Вейнрайт, виступаючи перед британським парламентом.

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Його установа вже має список з близько 2500 підозрюваних з різних країн. Крім Сирії та Іраку, загрозу становлять терористичні мережі в Африці та на Аравійському півострові.

За словами Роба Вейнрайта, для протидії цій загрозі необхідна співпраця між спецслужбами та технологічними компаніями, оскільки соціальні медіа широко використовуються для рекрутування та пропаганди екстремізму. В Європолі також повідомили про зростання зв’язків між екстремістами та організованим криміналітетом.