В Абхазії вже загинули 112 російських миротворців

Говорячи про потенційний ризик для українських миротворців, колишній голова тимчасової парламентської комісії з відновлення територіальної цілісності, депутат парламенту Грузії нового скликання Шота МАЛАШХІЯ зазначив: «За більш ніж 14 років миротворчого контингенту в Абхазії загинуло 112 російських миротворців. Причому жоден із них не загинув при проведенні військової операції. Миротворці гинули через дідівщину, під час кримінальних розбірок тощо».

«Участь України в місії в Абхазії, як нейтральної сторони, нас влаштовує. Готовність української сторони до цього вже є. Не знаю, як скоро все вийде. Для цього необхідна згода ООН, яка раз на півроку приймає резолюції про подальшу долю миротворчого мандату. Наступний розгляд відбудеться в жовтні, тобто дане питання вирішиться не раніше осені», - сказав Ш.МАЛАШХІЯ.

За його словами, окрім українців, також можлива участь миротворців із країн Прибалтики та Польщі.

«Хоча йдеться не обов`язково про миротворців, але й про поліцейський контингент», - сказав він, додавши, що про це йшлося й під час візиту міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА й верховного представника Європейського Союзу із зовнішньої політики та безпеки Хав’єра СОЛАНИ до Грузії.

Ш.МАЛАШХІЯ підкреслив, що РФ всіляко блокуватиме інтернаціоналізацію миротворчих сил.

«Росія поводиться агресивно. Для неї не має значення, хто змінюватиме її, українці чи хто-небудь інший. У Росії вважають, що Абхазія - це їхня власність, на яку здійснюють замах треті країни, і в яку Москва вже немало вклала фінансів», - сказав він.

Він додав, що, те, що Росія є стороною конфлікту, усвідомлює вся світова спільнота, а статут ООН забороняє участь сторони конфлікту в миротворчих операціях.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня в Тбілісі міністр оборони України Ю.ЄХАНУРОВ заявив, що українські миротворці готові до місії в Абхазії, проте таке рішення має прийняти керівництво країни.