Грузинський експерт: Київ весь час ставить якісь умови

Введення українських миротворців у Абхазію є маловірогідним.

Про це в коментарі УНІАН сказав конфліктолог, член «Республіканської партії Грузії» Паата ЗАКАРЕІШВІЛІ.

«Я чую про готовність України з тих пір, як в Абхазії завершилися військові дії, тобто з 1993 року. Практично щороку Україна робить такі заяви, включаючи і недавній візит міністра оборони України до Грузії, попередні зустрічі ЮЩЕНКА і СААКАШВИЛИ, КУЧМИ і ШЕВАРДНАДЗЕ. Але результатів від них – нуль», - сказав П.ЗАКАРЕЇШВІЛІ.

«Київ весь час ставить якісь умови... Наприклад, що він готовий, але в тому разі, якщо буде згода обох сторін, якщо буде відповідний міжнародний мандат. Це просто заяви, слова, розмови, не більше, тому я їх серйозно не сприймаю. Україна так говорить, щоб не образити свого партнера Грузію, водночас вона боїться Росії, не хоче її дратувати, не хоче мати з нею проблем», - упевнений експерт.

П.ЗАКАРЕЇШВІЛІ нагадав, що така позиція України в письмовому документі так і не була зафіксована.

Також він зазначив, що треба спочатку вивести російських миротворців, на що необхідна згода на рівні СНД, а для цього потрібна заява однієї із сторін. Разом з тим Грузія досі офіційно так і не зробила відповідної заяви.

«Доки не почався процес виведення російських миротворців, більш того, переговори навіть не розпочато, говорити про реальність введення української місії в зону конфлікту поки що безглуздо», - вважає він.

При цьому він додав, що в Абхазії до ідеї введення українських миротворців ставляться дуже негативно. «Вони знають, що Україна - союзник Грузії і не буде нейтральною, і, відповідно, сенсу від українців не бачать, що цілком зрозуміло», - вважає він.

Він також зазначив, що у України є можливість і великий досвід миротворчості, скажімо, в Іраку і Афганістані, і вона насправді може виконати цю місію.

«Фактор ризику, звичайно, є: це все ж таки зона конфлікту, там, є зброя, а вона іноді стріляє», - сказав він.