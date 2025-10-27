В Україні завтра відключатимуть світло: коли і кому не пощастить

В "Укренерго" нагадали, що обмеження запроваджено через наслідки ударів РФ по енергетиці.

У вівторок, 28 жовтня, в окремих регіонах України протягом майже усього дня будуть по черзі відключати світло та обмежувати споживання електрики для промисловості, повідомляє "Укренерго".

Як зазначили у компанії, світло почергово відключатимуть з 08:00 до 22:00.

"Обмеження будуть застосовуватися обсягом від 1 до 2 черг", - зазначається у повідомленні.

Для промисловості передбачено застосування графіків обмеження потужності з 07:00 до 22:00, додали в "Укренерго".

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - нагадали диспетчери енергосистеми України.

У компанії ДТЕК вже оприлюднили графіки відключень електроенергії на Київщині на 28 жовтня. Згідно з ними, у частини мешканців області світла протягом дня не буде 8 годин. Разом з тим, є і дві черги щасливчиків, які будуть зі світлом усі 24 години. Решта будуть у темряві, 28 жовтня, до 3,5 годин.

Є щасливчики, які будуть 24 години зі світлом, 28 жовтня і на Дніпропетровщині. Решта ж мешканців області, згідно з графіком, сидітиме без світла від 3 до 9,5 години.

У Києві, на відміну від Київської області та Дніпропетровщини, 28 жовтня почергово вимикатимуть усі черги. Згідно з графіком, кияни, протягом дня, по черзі сидітимуть без світла від трьох до п’яти з половиною годин.

Відключення світла в Україні

Після чергового масованого обстрілу енергетики 22 жовтня в низці областей України та Києві було запроваджено графіки погодинних відключень.

"Укренерго" попередньо прогнозувало застосування 27 жовтня обмежень лише для промисловості, однак зранку ситуація змінилася і в окремих регіонах були запроваджені спершу аварійні відключення, а згодом - погодинні стабілізаційні.

Як пояснив очільник "Укренерго" Віталій Зайченко, диспетчер енергосистеми пішов на такий крок, оскільки споживання електроенергії перевищило прогноз через хмарну погоду.

