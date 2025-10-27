Кремль став вкладати в поширення пропаганди значно більше коштів.

Поки російська економіка занурюється в рецесію, зарплати російських пропагандистів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну значно збільшилися. Наприклад, подружжя Ольги Скабєєвої та Євгена Попова нещодавно змогло придбати собі особняк вартістю 1,89 млн доларів у Підмосков'ї, пише The Insider.

Російські журналісти з'ясували, що щомісячна зарплата пропагандистки Ольги Скабєєвої становить близько 1,85 млн рублів (приблизно 23,3 тисячі доларів). Згідно з публічними даними, 2021 року вона отримала майже 16 тисяч доларів на місяць.

У виданні додали, що чоловік Скабєєвої, Євген Попов, який також є депутатом російської Держдуми, задекларував за 2021 рік дохід розміром 18,2 млн рублів (майже 229 тисяч доларів). Наразі ж телеканал "Россия" платить йому в середньому 1,3 млн рублів на місяць (близько 16 тисяч доларів), а також має приблизно 500 тисяч рублів зарплати в Держдумі та отримує періодичні надходження від товариства "Знання", у якому він вважається лектором, і рекламного агентства WildJam.

Відео дня

Крім того, під час війни збагатилися не тільки ведучі-пропагандисти. Майно глави медіахолдингу Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВДТРК) Олега Добродєєва оцінюють у мільярди доларів.

За даними видання, офіційна зарплата Добродєєва становить лише 690 тисяч рублів на місяць (близько 8,7 тисяч доларів), що нижче зарплат Скабєєвої і Попова. Проте приблизно раз на квартал глава ВГТРК отримує виплати по 15 мільйонів рублів (близько 189 тисяч доларів) від ТОВ "Національний рекламний альянс". Таку ж виплату раз на кілька місяців отримує і гендиректор "Первого канала" Костянтин Ернст.

Також журналісти з'ясували, що гендиректор телеканалу НТВ Олексій Земський за останній рік отримував у середньому по 17 мільйонів рублів на місяць (близько 214 тисяч доларів).

У Росії оголосили "екстремістом" зрадницю України і Z-пропагандистку Монтян

Раніше російський опозиційний проєкт SOTA повідомив, що проросійська пропагандистка Тетяна Монтян увійшла до офіційного списку "екстремістів" у Росії. Вона переїхала з України в Росію після Євромайдану, а потім активно підтримувала і виправдовувала повномасштабне російське вторгнення в Україну.

У 2023 році Монтян стала авторкою Telegram-каналу "Спеціально для RT". Деякий час тому вона набула російського громадянства і купила квартиру в Москві.

У своїх публікаціях Монтян часто критикувала те, як росіяни поводяться з населенням на окупованих територіях України. Через це в неї виникали конфлікти з іншими представниками Z-спільноти.

Вас також можуть зацікавити новини: