Із затонулої "Принцеси зірок" врятувалися 28 осіб, доля 700 - невідома

28 осіб з числа пасажирів і членів екіпажу затонулого на Філіппінах порому "Принцеса зірок" вижили і зуміли дістатися берега, передає Бі-Бі-Сі.

Рятувальна шлюпка з потерпілими пристала до берега в одному з прибережних сіл на південний схід від Маніли.

Таким чином, число тих, хто вижив у корабельній аварії, зросло до 32 осіб.

Тим часом, доля понад 700 людей, які знаходилися на борту порому, досі залишається невідомою.

Команда рятувального судна, що підійшло до місця загибелі порому через 24 години після того, як з ним припинився зв`язок, не знайшла нікого живим.

Зараз до місця загибелі порому прямує друге рятувальне судно. На його борту знаходяться водолази-рятувальники, а також устаткування для різки металу.

Зараз рятувальним роботам заважає шторм.

Жителі прибережних сіл повідомляють, що серед винесених хвилями уламків вони знайшли тіла кілька загиблих і рятувальні жилети.

Як передають місцеві ЗМІ, у розпорядженні людей були лічені хвилини, щоб залишити корабель. Загиблими поки що офіційно оголошено четверо людей.

За словами місцевих офіційних осіб, пором "Принцеса зірок" втратив хід 21 червня і почав тонути за кілька кілометрів від берега. Як кажуть співробітники берегової охорони, на поромі відмовив мотор.

Президент країни зажадав пояснень, чому порому було дозволено залишити порт, не зважаючи на попередження про тайфун, що насувається.

Усього внаслідок повеней і обвалів, викликаних тайфуном "Феншень", на Філіппінах загинуло щонайменше 200 чоловік.