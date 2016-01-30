В опозиційній партії Німеччини закликали дозволити прикордонникам стріляти по мігрантам
Шквал критики викликали слова одного з лідерів опозиційної партії правого спрямування "Альтернатива для Німеччини" Фрауке Петрі, яка заявила про "право поліції стріляти на поразку при захисті кордону".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.
Фрауке Петрі зазначила, що прикордонники, в першу чергу, "повинні запобігти незаконному перетину державного кордону та мати право застосовувати вогнепальну зброю у разі необхідності".
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Втім, вона підкреслила, що застосування зброї повинно бути крайнім заходом і додала, що Німеччині та іншим країнам потрібно посилювати прикордонний контроль для того, щоб зменшити потік нелегальних біженців.
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Петрі не відповіла на питання про своє бачення того, яким чином можна підвищити ефективність контролю на кордоні і заявила, що журналісти намагаються спровокувати її на генерування заголовків типу "Петрі хоче стіни на кордонах."