В опозиційній партії Німеччини закликали дозволити прикордонникам стріляти по мігрантам

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Фрауке Петрі зазначила, що прикордонники, в першу чергу, "повинні запобігти незаконному перетину державного кордону та мати право застосовувати вогнепальну зброю у разі необхідності".

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Втім, вона підкреслила, що застосування зброї повинно бути крайнім заходом і додала, що Німеччині та іншим країнам потрібно посилювати прикордонний контроль для того, щоб зменшити потік нелегальних біженців.

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Петрі не відповіла на питання про своє бачення того, яким чином можна підвищити ефективність контролю на кордоні і заявила, що журналісти намагаються спровокувати її на генерування заголовків типу "Петрі хоче стіни на кордонах."