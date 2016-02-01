У Путіна пообіцяли переглянути відео Кадирова з Касьяновим "під прицілом"
12:00, 01 лютого 2016Світ
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Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що пізніше ознайомиться з оригіналом поста Рамзана Кадирова, в якому чеченський лідер розмістив відео з Михайлом Касьяновим "під прицілом".
REUTERS
"Ми не стежимо за Instagram Кадирова. Ми в цілому за Instagram не стежимо", - передає РБК слова Пєскова.
При цьому прес-секретар президента РФ додав, що бачив публікації в ЗМІ, що стосуються поста Кадирова.
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Нагадаємо, минулої ночі Кадиров опублікував у своєму Instagram відео, в якому лідер ПАРНАС зображений з використанням візуального ефекту "під прицілом". При цьому пост супроводжувався записом: "Касьянов приїхав у Страсбург по гроші для російської опозиції. Хто не зрозумів, той зрозуміє".
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