У Лаврова кажуть, що не отримали від Туреччини даних про порушення повітряного простору Су-34
13:28, 01 лютого 2016Світ
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У МЗС РФ заявили, що турецька сторона нібито не передавала в посольство РФ в Анкарі ніяких даних про порушення російським Су-34 турецького повітряного простору.
МЗС Росії / cont.ws
"Ніяких матеріалів або даних про нібито порушення російським літаком турецького повітряного простору в посольство РФ в Анкарі турецька сторона не передавала", — заявили в департаменті інформації і друку МЗС РФ, повідомляє РИА Новости.
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"Всі заяви турецької сторони на цей рахунок, дипломатично кажучи, не відповідають дійсності", — підкреслив він.
Як повідомляв УНІАН, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара передала Москві дані, що доводять порушення повітряного простору країни російським бомбардувальником напередодні.
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