У Лаврова кажуть, що не отримали від Туреччини даних про порушення повітряного простору Су-34

"Ніяких матеріалів або даних про нібито порушення російським літаком турецького повітряного простору в посольство РФ в Анкарі турецька сторона не передавала", — заявили в департаменті інформації і друку МЗС РФ, повідомляє РИА Новости.

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"Всі заяви турецької сторони на цей рахунок, дипломатично кажучи, не відповідають дійсності", — підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара передала Москві дані, що доводять порушення повітряного простору країни російським бомбардувальником напередодні.