Ассанж готовий завтра здатися британській поліції

07:47, 04 лютого 2016
Світ
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У п'ятницю комісія ООН оголосить своє рішення у справі Ассанжа проти Великобританії.

REUTERS

Джуліан Ассанж, засновник скандального ресурсу WikiLeaks, заявив, що готовий здатися поліції. Його заяву цитує Російська служба ВВС.

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Зазначається, що робоча група ООН щодо незаконного позбавлення волі оголосить своє рішення у справі Ассанжа в Женеві в п'ятницю.

"Якщо ООН оголосить завтра, що я програв свою справу проти Великобританії та Швеції, я вийду з посольства (Еквадору - ред.) опівдні в п'ятницю, щоб здатися британській поліції, оскільки серйозної перспективи для подальшого оскарження немає", - заявив Ассанж.

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Як повідомлялося, у Швеції зняли три з чотирьох звинувачень у скоєнні злочинів сексуального характеру з засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа через закінчення терміну давності звинувачень.

У липні цього року Ассанж попросив притулку у Франції, опублікувавши лист в пресі, оскільки "його життю загрожує небезпека". Проте Франція відмовила у його проханні.

У червні 2012 року Ассанж, якого розшукують в США і Швеції, отримав притулок у посольстві Еквадору в Лондоні і знаходиться там.

Сайт Wikileaks під його керівництвом отримав популярність після публікації сотень тисяч секретних документів Пентагону, Держдепартаменту та інших державних установ США.

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