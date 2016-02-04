Генсек НАТО назвав необґрунтованим російське "брязкання ядерною зброєю"

Таким чином він відреагував на згадку факту поставки 40 міжконтинентальних балістичних ракет на озброєння російської армії в 2015 році, передає Росбалт за інформацією Reuters.

«Це брязкання ядерною зброєю, яким займається Росія, абсолютно необґрунтоване», — підкреслив Столтенберг. На його думку, така поведінка є «дестабілізуючою і небезпечною». «Це те, до чого ми апелюємо, і одна з причин, по якій ми підвищуємо боєготовність наших сил», — підкреслив генсек НАТО.

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Столтенберг зазначив, що НАТО прагне до того, щоб бути альянсом, який може забезпечити захист від ворога всім своїм союзникам.

Як повідомляв УНІАН, в опублікованому минулого тижня щорічній доповіді генсека НАТО Йенса Столтенберга підтверджується, що в 2013 році російська авіація проводила навчання, симулировавшие ядерну атаку на Швецію.