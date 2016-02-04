У Греції - страйк проти пенсійної реформи: паралізовано транспорт, закриті школи та лікарні (фото)

У містах не працює громадський транспорт. Також закриті школи і лікарні, лікарі приймають пацієнтів тільки для надання екстреної медичної допомоги. До страйку приєдналися таксисти.

Згідно домовленостей з міжнародними кредиторами про надання Греції фінансової допомоги, Афіни повинні в цьому році урізати витрати на виплати пенсій на 2 млрд доларів. Це означає, що максимальна пенсія буде знижена з 2,7 тисяч євро до 2,3 тисяч, а базова - до 384 євро, передає Російська служба ВВС.

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Уряд заявляє, що має намір захистити пенсіонерів настільки, наскільки це буде можливо.

Однак профспілки стверджують, що компроміс, на який влада йде для отримання фінансової допомоги, тільки погіршить економічну ситуацію в країні і призведе до зростання безробіття.

У грудні грецький парламент прийняв бюджет, в якому зафіксовано скорочення державних витрат на 5,5 млрд євро і зростання податкових надходжень більш ніж на 2 млрд євро.