ІДІЛ опублікувала чергове відео страти заручника малолітнім джихадистом

Хлопчик англійською мовою говорить про те, що Захід даремно розв'язав війну з халіфатом, пише Лента.ру з посиланням на The Daily Mail.

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«Америка, ось солдати, яких ти озброїла для боротьби з ісламом, з законами шаріату. Ми будемо вбивати їх так само, як вбивали в Іраку. Тобі від нас не піти», — цитує видання слова дитини, якій на вигляд близько десяти років.

В кінці 17-хвилинного відео хлопчик перерізає ножем горло заручнику, який одягнений в оранжеву робу. За деякими даними, юний джихадист може бути сином терориста Абу Дарда, вбитого в Алеппо в результаті бомбардувань американських ВПС. З акценту дитини, як зазначає видання, неможливо зрозуміти, з якого вона регіону.

Зазначається, що це не перший ролик, в якому бойовики ІД залучають неповнолітніх до розправ. Так, в липні 2015 року з'явилося відео, в якому 25 дітей у віці 12-13 років розстрілюють в спину 25 полонених солдатів в амфітеатрі Пальміри. За екзекуцією спостерігали десятки глядачів, причому з маленькими дітьми.