На аукціоні в Парижі проданий один із найдорожчих автомобілів в історії (фото, відео)

5 лютого паризький аукціонний будинок Artcurial провів торги ретромобілями. Один з лотів — спорткар Ferrari 335S Spider Scaglietti — був проданий за €28 млн ($31,360,000), повідомляє РБК з посиланням на офіційний сайт Artcurial.

Однак, це не дозволило йому стати найдорожчим автомобілем в історії - рекорд ціни залишився за Ferrari 250 GTO Berlinetta, проданим у 2014 році за $38,1 млн.

Модель Ferrari 335 S Spider Scaglietti випускалася італійським автоконцерном з 1957 по 1958 рік. Проданий спорткар з двигуном об'ємом 3,8 літра брав участь у популярних гонках на витривалість Мілле Мілья, 24 години Ле-Мана і 12 годин Себринга. За його кермом виступали знамениті гонщики свого часу, зокрема перший британський чемпіон Формули 1 Джон Майкл Хоторн, Стірлінг Мосс, Пітер Коллінс та інші.

У 1958 році спорткар перестав брати участь в гонках, і був проданий архітектору з Пенсільванії. А в 1970 році машину придбав колекціонер П'єр Бардінон, і з того часу вона зберігалася в його колекції. Бардінон помер у 2012 році, але машина була продана від його імені.

Напередодні аукціону експерти Artcurial оцінювали Ferrari 335 S Spider Scaglietti в €28-32 млн ($31-36 млн). На користь машини говорив той факт, що вона відрізнялася прозорою історією і мала всього кількох власників.

Однак, в результаті автомобіль був проданий за мінімальною ціною і не зміг побити рекорд Ferrari 250 GTO Berlinetta 1962-1963 року з колекції Maranello Rosso, який був проданий в серпні 2014 року на аукціоні Bonham's за $38,1 млн.