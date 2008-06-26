Джордж Лукас впізнав в Обамі джедая

Режисер Джордж Лукас в бесіді з журналістами визнав, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Барак Обама міг би бути джедаєм, повідомляється в середу на сайті видання The Examiner.

Автора "Зоряних воєн" попросили порівняти персонажів його кіноепопеї з американськими політиками. Лукас не дав однозначної відповіді, на кого він вважає схожим діючого президента Джорджа Буша: на Люка Скайвокера чи на Дарта Вейдера. Режисер також не став стверджувати, що віце-президент Дік Чейні, якому дали прізвисько "Дарт Вейдер", має риси цього кіногероя. Проте Лукас заявив, що Чейні, схоже, не має нічого проти такого прізвиська.

При цьому одна певна відповідь у Лукаса була, відзначає видання. За словами режисера, "цілком очевидно", що Обама був би джедаєм.

Лукаса викликали за засідання Комітету з енергетики і комерційних телекомунікацій палати представників у вівторок. Спілкуючись з журналістами, він повідомив, що добитися чого-небудь у Конгресі набагато складніше, ніж наповнити фільм типу "Зоряних воєн" спецефектами. "Кожен, хто бачив хоч один з моїх фільмів, знає, що він і про Конгрес теж", - додав режисер.

Лента.ру