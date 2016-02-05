Ердоган: звинувачення Кремля у підготовці Туреччиною вторгнення в Сирію сміховинні

"Я вважаю цю російську заяву сміховинною... скоріше, це Росія в даний час займається вторгненням в Сирію", - сказав турецький президент, передає Бі-бі-сі.

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Нагадаємо, в четвер офіційний представник російського відомства Ігор Конашенков публічно припустив, що Туреччина готує вторгнення. "Ми маємо серйозні підстави підозрювати інтенсивну підготовку Туреччини до військового вторгнення на територію суверенної держави - Сирії...", - сказав Конашенков.

Раніше Туреччина оголошувала про проведення ударів - включаючи артилерійські - по позиціях екстремістського угруповання "Ісламська держава" на території Сирії.