Туреччина розпочала будівництво в Сирії таборів для тисяч біженців

Таким способом турецька влада має намір припинити потік біженців, який йде через їхні кордони, передає російська служба ВВС.

Минулого тижня близько 35 тисяч біженців з сирійського Алеппо, де урядові війська почали наступ, намагалися потрапити на територію Туреччини в прикордонному районі Кіліс.

Проте Туреччина закрила кордон для них, незважаючи на заклики ЄС дозволити біженцям його перетнути.

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У Туреччині вже знайшли притулок понад 2,5 млн сирійців, які втікають від війни.

Багато потім вирушили далі в Європу, де вони сподіваються отримати статус біженця. Сирійці становлять більшу частину із понад мільйона біженців, які нелегально опинилися в Європі торік.

Європа своєю чергою посилає Туреччині суперечливі сигнали. З одного боку, ЄС закликає Туреччину прийняти людей, життю яких загрожує небезпека, з іншого – звинувачує Туреччину, що та робить недостатньо, щоб стримати потік мігрантів, які прямують до Європи.

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Як зазначає Радіо Свобода, канцлер Німеччини Ангела Меркель позапланово прибула сьогодні до Анкари, щоб обговорити в тому числі питання щодо біженців. Вона планує зустрітися з керівництвом Туреччини - президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом і прем'єр-міністром Ахметом Давутоглу.

Раніше Меркель заявила про загрозу для подальшого існування Шенгенської зони, якщо Європейський Союз не зможе надійно захистити свої зовнішні кордони.