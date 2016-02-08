Туреччина розпочала будівництво в Сирії таборів для тисяч біженців
Турецькі робітники почали будівництво в Сирії таборів для тисяч біженців, які намагаються потрапити до Туреччини.
Таким способом турецька влада має намір припинити потік біженців, який йде через їхні кордони, передає російська служба ВВС.
Минулого тижня близько 35 тисяч біженців з сирійського Алеппо, де урядові війська почали наступ, намагалися потрапити на територію Туреччини в прикордонному районі Кіліс.
Проте Туреччина закрила кордон для них, незважаючи на заклики ЄС дозволити біженцям його перетнути.
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У Туреччині вже знайшли притулок понад 2,5 млн сирійців, які втікають від війни.
Багато потім вирушили далі в Європу, де вони сподіваються отримати статус біженця. Сирійці становлять більшу частину із понад мільйона біженців, які нелегально опинилися в Європі торік.
Європа своєю чергою посилає Туреччині суперечливі сигнали. З одного боку, ЄС закликає Туреччину прийняти людей, життю яких загрожує небезпека, з іншого – звинувачує Туреччину, що та робить недостатньо, щоб стримати потік мігрантів, які прямують до Європи.
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Як зазначає Радіо Свобода, канцлер Німеччини Ангела Меркель позапланово прибула сьогодні до Анкари, щоб обговорити в тому числі питання щодо біженців. Вона планує зустрітися з керівництвом Туреччини - президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом і прем'єр-міністром Ахметом Давутоглу.
Раніше Меркель заявила про загрозу для подальшого існування Шенгенської зони, якщо Європейський Союз не зможе надійно захистити свої зовнішні кордони.