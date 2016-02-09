У Баварії при лобовому зіткненні двох поїздів постраждало близько 100 людей, є загиблі (фото)
10:31, 09 лютого 2016Світ
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100 людей постраждали при зіткненні двох поїздів у німецькій федеральній землі Баварія, є загиблі.
Кілька вагонів одного з потягів зійшли з рейок / twitter.com/MerkurStadt
Про це повідомив представник поліції міста Розенхайм.
"Було лобове зіткнення двох потягів. Мінімум 100 людей постраждало, є загиблі", - зазначили в поліції.
За попередніми даними, серйозні травми отримали 100 пасажирів.
На місце події виїхали співробітники оперативних служб сусідніх округів, в рятувальній операції задіяні вісім вертольотів.
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За інформацією, що надходить, кілька вагонів одного з потягів зійшли з рейок.
На місце аварії виїхали співробітники оперативних служб сусідніх округів / twitter.com/MerkurStadt
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