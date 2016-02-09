Кількість загиблих внаслідок зіткнення потягів у Баварії зросла до десяти осіб

Про це повідомили в місцевій поліції, передає українська редакція "Німецької хвилі" з посиланням на Reuters.

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Трагедія сталася близько сьомої години ранку біля Бад Айблінга, що неподалік від Розенгайма, кілька вагонів перевернулися. На місці зараз працюють рятувальні служби. Про причини аварії поки не повідомляється.

Між тим міністр транспорту Німеччини Александер Добріндт уже заявив про високу швидкість, яку мали обидва поїзди перед аварією. Правляча в Баварії партія Християнсько-соціальний союз у зв’язку з катастрофою вже повідомила про скасування в середу, 10 лютого, своєї традиційної щорічної зустрічі.