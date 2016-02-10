Сирійська опозиція просить у Лондона зенітні комплекси для боротьби з російською авіацією - ЗМІ
17:24, 10 лютого 2016Світ
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Сирійська опозиція просить у Великобританії зенітні комплекси для використання їх проти російських ВКС у Сирії.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал Sky News Arabia.
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Згідно з повідомленням телестанції, представники опозиційних сил просять "Лондон дати зенітне озброєння, щоб зупинити російські удари по опозиції в Сирії".
Про яких саме представників сирійської опозиції йде мова, поки не уточнюється.
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