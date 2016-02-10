Сирійська опозиція просить у Лондона зенітні комплекси для боротьби з російською авіацією - ЗМІ

17:24, 10 лютого 2016
Світ
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Сирійська опозиція просить у Великобританії зенітні комплекси для використання їх проти російських ВКС у Сирії.

REUTERS

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал Sky News Arabia.

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Згідно з повідомленням телестанції, представники опозиційних сил просять "Лондон дати зенітне озброєння, щоб зупинити російські удари по опозиції в Сирії".

Про яких саме представників сирійської опозиції йде мова, поки не уточнюється.

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