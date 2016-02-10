Польща заявила про намір взяти участь у боротьбі з ІДІЛ

Про це заявив в середу журналістам міністр оборони республіки Антоній Мачеревич, що взяв участь у зустрічі глав оборонних відомств країн НАТО, повідомляє ТАСС.

За його словами, Польща вирішила взяти участь "в діях, які так важливі зараз для південного флангу НАТО".

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"Ми бачимо, що відбувається в широкому аспекті ситуації, в якій опинився альянс, розраховуючи, що як США, так і НАТО повністю підтримають Польщу та інші країни східного флангу безперервною, постійною присутністю", - сказав Мачеревич.

Деталі польської участі в боротьбі з ІД поки не визначені. "Попередньо ми говоримо про розвідувальну діяльність та навчання. Як це буде виглядати остаточно, ми вирішимо в найближчі тижні", - зазначив він.