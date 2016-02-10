США ввели санкції проти ватажка "Аль-Каїди" в Афганістані
23:54, 10 лютого 2016Світ
54 0
Міністерство фінансів США внесло до списку санкцій ватажка терористичної організації «Аль-Каїда» в Афганістані Найфа Саляма Мухаммеда Уджайма аль-Хабабі, повідомляє прес-служба відомства.
REUTERS
Уточнюється, що санкції передбачають заморожування активів. У документі також говориться, що аль-Хабабі відповідальний за планування нападів проти сил США в Афганістані», передає Росбалт.
Читайте такожКонфлікт в Ємені посилив вплив "Аль-Каїди" та ІД - розвідка США
Раніше директор національної розвідки США Джеймс Клеппер, виступаючи перед конгресом, заявив про підготовку бойовиками «Ісламської держави» нових терактів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter