США ввели санкції проти ватажка "Аль-Каїди" в Афганістані

23:54, 10 лютого 2016
Світ
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Міністерство фінансів США внесло до списку санкцій ватажка терористичної організації «Аль-Каїда» в Афганістані Найфа Саляма Мухаммеда Уджайма аль-Хабабі, повідомляє прес-служба відомства.

REUTERS

Уточнюється, що санкції передбачають заморожування активів. У документі також говориться, що аль-Хабабі відповідальний за планування нападів проти сил США в Афганістані», передає Росбалт.

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Раніше директор національної розвідки США Джеймс Клеппер, виступаючи перед конгресом, заявив про підготовку бойовиками «Ісламської держави» нових терактів.

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