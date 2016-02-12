Штайнмайер розповів про підсумки мюнхенських переговорів щодо Сирії

Міністр закордонних справ ФРН Франк - Вальтер Штайнмайєр розповів, що сформований Міжнародною групою підтримки Сирії документ передбачає розширення координації військових дій, які ведуть в Сирії Москва і Вашингтон, передає Росбалт за інформацією Reuters.

Читайте такожКеррі: Сторони сирійського конфлікту домовилися про припинення вогню

Крім того, передбачається, що протягом тижня настане режим перемир'я між урядовими військами і опозицією. Терористів дана міра не стосується.

Держсекретар США Джон Керрі зазначив, що тепер сторони конфлікту повинні на ділі показати виконання даних зобов'язань.

«Зараз головним завданням стане виконання узгоджених заходів», — підкреслила глава дипломатії ЄС Федеріка Могерини.