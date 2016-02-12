Голова ЦРУ розповів про хімічну зброю бойовиків "Ісламської держави"

У бойовиків так званої "Ісламської держави" є можливості для виробництва хімічної зброї і вони вже застосовували її в Сирії та Іраку, заявив в інтерв'ю американському телеканалу Сі-бі-ес глава ЦРУ Джон Бреннан, передає Русская служба Би-би-си.

Ісламісти вже можуть виробляти у невеликих кількостях хлор та іприт, уточнив Бреннан.

"Нам відомо про кілька випадків застосування ІД хімічної зброї на полях битв", - сказав шеф американської розвідслужби.

Читайте такожРосію звинуватили у використанні забороненого білого фосфору в Сирії - The Daily Mail

Бреннан додав, що ІД може спробувати налагодити експорт хімзброї до західних країн для отримання грошей.

"Саме тому важливо покласти край різним транспортним лініям і маршрутам контрабанди, які вони використовують", - сказав він.

Двома днями раніше про це говорив директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер на слуханнях у комітеті конгресу.