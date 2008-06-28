Пентагон: таліби в Афганістані стають дедалі активніші

Пентагон попереджає про перегрупування сил у складі радикального руху "Талібан" в Афганістані. У новій доповіді Міноборони США щодо безпеки в Афганістані зазначено, що рух "перетворився на стійку силу опору" через 7 років після того, як таліби були військовою силою усунені від влади. Пентагон наголошує, що, попри постійні спроби коаліційних сил схопити і ліквідовувати ключових ватажків руху, бойовики "швидше за все, збережуть або навіть збільшать масштаб і інтенсивність терактів і збройних нападів в Афганістані в 2008 р.", передає Бі-бі-сі.

Раніше цього тижня командування США в східних районах Афганістану повідомило, що активність бойовиків у цьому регіоні за минулий з початку 2008 р. період зросла на 40% порівнянно з тим самим періодом на рік раніше. При цьому командування зазначає, що таліби ставлять за мету не тільки тероризування місцевої влади і іноземних військ, а й підрив економічного розвитку країни.