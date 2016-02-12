У центрі Стамбула обвалилася п'ятиповерхова будівля

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Під час обвалу сама будівля була порожньою, однак, повідомляється,що на першому поверсі будівлі знаходилися кафе.

Однак, за попередньою інформацією постраждалих немає.

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Як повідомляв УНІАН, турецький суд ухвалив рішення про ув’язнення 10 сирійців, підозрюваних у зв’язках із терористом-смертником, який вбив 10 людей у Стамбулі минулого тижня.