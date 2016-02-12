У центрі Стамбула обвалилася п'ятиповерхова будівля
16:12, 12 лютого 2016Світ
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Сьогодні, 12 лютого, у центрі Стамбула обвалилася п'ятиповерхова будівля.
У центрі Стамбула обвалилася п'ятиповерхова будівля / twitter.com/HDNER
Про це повідомляє Hurriyet Daily News.
Під час обвалу сама будівля була порожньою, однак, повідомляється,що на першому поверсі будівлі знаходилися кафе.
Однак, за попередньою інформацією постраждалих немає.
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Як повідомляв УНІАН, турецький суд ухвалив рішення про ув’язнення 10 сирійців, підозрюваних у зв’язках із терористом-смертником, який вбив 10 людей у Стамбулі минулого тижня.
П'ятиповерхова будівля обвалилася у центрі Стамбула
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