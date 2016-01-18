У Туреччині ув’язнено 10 сирійців за підозрою у зв’язках тероризмом
03:27, 18 січня 2016Світ
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Турецький суд ухвалив рішення про ув’язнення 10 сирійців, підозрюваних у зв’язках із терористом-смертником, який вбив 10 людей у Стамбулі минулого тижня.
REUTERS
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Ці громадяни Сирії звинувачуються у приналежності до угруповання «Ісламська держава». Ще шестеро були звільнені під заставу, слухання щодо одного неповнолітнього тривають.
За даними влади, пов’язаний із «Ісламською державою» терорист був громадянином Сирії, хоча народився в Саудівській Аравії. Жодне угруповання досі не взяло на себе відповідальність за напад.
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Внаслідок вибуху в туристичному центрі Стамбула 12 січня загинули 10 туристів, переважно німців, ще 17 людей були поранені.
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