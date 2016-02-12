Міністри фінансів країн ЄС прийняли план боротьби з фінансуванням тероризму - ЗМІ
21:32, 12 лютого 2016Світ
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Міністри фінансів 28 країн-членів Євросоюзу схвалили в п'ятницю, 12 лютого, запропонований Єврокомісією план дій по боротьбі з фінансуванням тероризму.
REUTERS
У Брюсселі був представлений на розгляд список конкретних заходів з метою блокування грошових потоків на адресу терористичних організацій, повідомляє Deutsche Welle.
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Зокрема, в плані містяться пропозиції щодо підвищення контролю за обігом електронних грошей і дотримання прозорості в операціях з передплаченими картами.
Не пізніше другого кварталу 2016 року Єврокомісія повинна представити главам Мінфіну країн ЄС доповнення до європейських директив щодо посилення правил протидії відмиванню грошей.
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