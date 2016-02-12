Міністри фінансів країн ЄС прийняли план боротьби з фінансуванням тероризму - ЗМІ

У Брюсселі був представлений на розгляд список конкретних заходів з метою блокування грошових потоків на адресу терористичних організацій, повідомляє Deutsche Welle.

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Зокрема, в плані містяться пропозиції щодо підвищення контролю за обігом електронних грошей і дотримання прозорості в операціях з передплаченими картами.

Не пізніше другого кварталу 2016 року Єврокомісія повинна представити главам Мінфіну країн ЄС доповнення до європейських директив щодо посилення правил протидії відмиванню грошей.