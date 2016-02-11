Прем'єр-міністр Туреччини звинуватив ООН і США в лицемірстві

"Деякі кола і пальцем не поведуть, щоб зупинити сирійську кризу. Російські бомбардування провокують ці потоки біженців, і ніхто не насмілюється сказати росіянам, що вони зобов'язані припинити", - запевнив Давутоглу.

У понеділок турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що США проливають "море крові" в регіоні, підтримуючи сирійських курдів, яких в Анкарі вважають терористами, передає Російська служба ВВС.

Читайте такожЕрдоган закликав США вибрати між Туреччиною і курдами

США і ряд інших членів ООН вважають сирійських курдів однією з найважливіших сил, здатних боротися з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".

Анкара стверджує, що їй потрібні гроші, щоб надати допомогу 2,5 млн сирійських біженців, які вже прибули до Туреччини, щоб покращити їхні умови життя і дозволити їм залишитися в країні.