Понад 20 осіб загинули у Нігерії внаслідок нападу бойовиків "Боко Харам" - ЗМІ

Під час одного з них вони увірвалися до мечеті, де вбили щонайменше 20 прихожан, перерізавши їм горло, повідомив у неділю, 14 лютого, один з очевидців, передає Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa.

Напад стався ввечері 12 лютого.

Крім того, внаслідок нападу на інше розташоване неподалік село того ж дня загинули ще як мінімум восьмеро осіб, стверджує очевидець. Досі влада нічого не повідомляла про напади дводенної давності.

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Згаданим нападам передував обстріл бойовиками мінівена 11 лютого у тому ж районі країни. Тоді загинуло шість пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, раніше бойовики радикального ісламістського угруповання "Боко Харам" вчинили напад на одне з сіл поблизу міста Майдугурі на північному сході Нігерії. У результаті кількагодинної стрілянини загинули щонайменше 65 осіб.