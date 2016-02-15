ООН: Процес доставки гуманітарної допомоги до Сирії "складніший", ніж очікувалося

Про це, заявив у неділю, 14 лютого, заступник генерального секретаря ООН Ян Еліассон в інтерв'ю агентству dpa на полях Мюнхенської конференції з безпеки, передає Deutsche Welle.

За словами Еліассона, гуманітарні конвої вже готові, окрім гарантій безпеки від сторін конфлікту також необхідні документи, які має надати уряд Башара Асада. Заступник генсека ООН зазначив, що тут необхідно діяти швидко.

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Держсекретар США Джон Керрі раніше заявив, що постачання допомоги розпочнеться вже в понеділок, 15 лютого. Еліассон розраховує, що перші поставки будуть здійснені "в першій половині" наступного тижня. За оцінками ООН, в 50 районах Сирії, які перебувають в облозі, проживають близько 400 тисяч людей.

Нагадаємо, домовленості про негайний початок поставок гуманітарних вантажів було досягнуто на зустрічі контактної групи з Сирії в Мюнхені 12 лютого.