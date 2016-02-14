Саудівська Аравія допускає силове повалення Асада

Про це глава МЗС Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр заявив у Мюнхені в інтерв'ю CNN.

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"Я вірю, що Асд слабкий і з ним покінчено", - сказав аль-Джубейр.

Він нагадав, що Саудівська Аравія готова взяти участь в наземній операції в Сирії, але якщо нею будуть керувати США.

"Башар Асад піде – я в цьому не сумніваюся. І якщо провалиться політичний процес, він буде повалений силою", - додав міністр.

Зазначимо, раніше він говорив, що перемога над терористичною організацією "Ісламська держава" можлива лише після відставки Башара Асада з посади президента Сирії.