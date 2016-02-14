Саудівська Аравія допускає силове повалення Асада
04:07, 14 лютого 2016Світ
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Ця можливість буде використана, якщо політичний процес навколо Сирії зазнає поразки.
Адель аль-Джубейр / CNN
Про це глава МЗС Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр заявив у Мюнхені в інтерв'ю CNN.
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"Я вірю, що Асд слабкий і з ним покінчено", - сказав аль-Джубейр.
Він нагадав, що Саудівська Аравія готова взяти участь в наземній операції в Сирії, але якщо нею будуть керувати США.
"Башар Асад піде – я в цьому не сумніваюся. І якщо провалиться політичний процес, він буде повалений силою", - додав міністр.
Зазначимо, раніше він говорив, що перемога над терористичною організацією "Ісламська держава" можлива лише після відставки Башара Асада з посади президента Сирії.
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