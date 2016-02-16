ЄС закликав Молдову прискорити пріоритетні реформи

Про це йдеться у постанові Ради ЄС із закордонних справ, ухваленій на засіданні в понеділок, 15 лютого. Текст постанови оприлюднено на сайті Ради ЄС, передає Deutsche Welle.

У постанові вказується на солідарність Євросоюзу з Молдовою та на намір зміцнити політичну асоціацію й економічну інтеграцію, але водночас звертається увага на низку проблем, які владі в Кишиневі слід усунути. У постанові наголошується на готовності Брюсселя й надалі надавати Молдові фінансову допомогу та технічну підтримку, утім лише за умови наведення ладу у фінансовій сфері.

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Крім того, уряду в Кишиневі слід домогтися прозорості в управлінні державними фінансами. Занепокоєння Ради ЄС із закордонних справ викликає також брак незалежності судової системи та правоохоронних органів. Слід досягнути прозорості та цілковитої незалежності таких органів, у тому числі й антикорупційних, наголошується в постанові.

Також ЄС закликав керівництво Молдови створити нормальний бізнес-клімат з чіткими правилами гри та умови для залучення інвестицій. Водночас слід зробити все для розслідування випадків банківських махінацій з метою повернути вкрадені 2014 року з банківської системи кошти, зазначається в постанові Ради ЄС.

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