Молдова ризикує стати черговим осередком безпекової кризи в Європі - Ягланд

Таку думку висловив генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд у статті, опублікованій у New York Times, передає Європейська правда.

"Очевидний урок із ситуації в Україні полягає в тому, що сила і стабільність держави залежить від її прихильності демократії та верховенству закону",— підкреслив Ягланд.

Читайте такожУ Раді Європи вважають, що особливий статус Донбасу слід закріпити у КонституціїЗа словами генсека, за останні шість років, відколи Молдова підписала Угоду про асоціацію з ЄС, попри збільшення експорту і деяке зростання економіки, мало що було зроблено для відкриття економіки та її інститутів.

Автор відзначає значний рівень корупції та олігархізації держави, підкреслюючи при цьому, що вкрай низький рівень доходів змусив сотні тисяч місцевих мешканців емігрувати.

"Зовнішнє фінансування було припинене в очікуванні конкретних дії по боротьбі з корупцією та приведенню до ладу фінансового сектора. Якщо влада не вживатиме заходів для негайного відновлення зовнішньої підтримки, країна зіткнеться з серйозною економічною кризою. Соціальні програми для малозабезпечених верств населення будуть скорочені якраз перед суворими зимовими місяцями",— наголошує автор.

Нещодавно створена урядова проєвропейська коаліція має діяти швидко, наголошує генсек РЄ.

Він зазначив, що Рада Європи буде прагнути допомогти Молдові у проведенні реформ, котрі відповідають міжнародним стандартам.

Також Ягланд підкреслив, що останніми місяцями спостерігається серйозне погіршення у відносинах з Придністров'ям, і багато хто у Молдові побоюється, що Придністров’я може повторити долю Криму. Ця тривога підживлюється закликами до захисту з російського боку.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю "Європейській правді" глава EUBAM Франческо Бастальї заявив, що місія збільшила свою присутність на придністровській ділянці кордону з Україною.

За його словами, один з мотивів такого рішення - запобігти небезпечному розвитку подій.