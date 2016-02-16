Туреччина звинуватила Росію у військових злочинах на території Сирії

Про це йдеться у письмовій заяві МЗС Туреччини, передає "Анадолу".

"З жалем констатуємо, що Росія після прийняття рішення про припинення вогню не тільки не припинила бомбардування в Сирії, але і почала завдавати ударів по школах і лікарнях", - йдеться у повідомленні.

Також у МЗС Туреччини зазначили, що ці дії Росії за міжнародним правом є військовим злочином.

Читайте такожООН повідомила про 50 жертв сьогоднішніх бомбардувань лікарень і шкіл у Сирії

"Російська Федерація цими злочинними діями нагнітає обстановку в регіоні. Дії РФ у разі продовження цієї злочинної діяльності, які зводять нанівець зусилля щодо досягнення миру і відновлення стабільності в Сирії, призведуть до дуже серйозних наслідків", - підсумували у турецькому зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, вчора в Сирії російські літаки завдали удару по лікарні "Лікарів без кордонів", ЗМІ повідомляли про загиблих.