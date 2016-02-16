У рідному місті Муссоліні побудують музей фашизму за €5 мільйонів

Видання називає виставковий комплекс спірним і зазначає, що в минулому Італію неодноразово критикували за те, що вона ніколи «повноцінно» не засуджувала найбільш похмурий епізод своєї нещодавньої політичної історії, передає Gazeta.ru.

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Просуванням музею займається мер Предаппіо Джорджо Фрассінеті. Він стверджує, що проект не прославляє Муссоліні, а є спробою «зробити щось важливе в історії нашої країни».

Загальна вартість виставкового комплексу оцінюється приблизно в €5 млн. За наявними даними, €2 надасть уряд Італії, ще €2 млн – це гроші Євросоюзу, решта надійде з місцевих джерел, через фонд приватних інвестицій.

Як зазначає видання, план Фрассінеті переконав не всіх. За словами критиків, музей стане ще однією "точкою фокусу" для неофашистів, які і без того приїжджають в Предаппіо у великій кількості.

Інші побоюються, що музей виявиться «дорогою підтримкою фашизму» за державні гроші. На це президент національної асоціації італійських партизан (ANPI) Карло Сарпьєрі відповідає, що його організація брала участь у проекті. Він також пообіцяв простежити за тим, щоб проект був реалізований в суворій відповідності з історією та наукою.