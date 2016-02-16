В Іраку виявили масове поховання десятків замучених бойовиками ІДІЛ жителів міста Рамаді

Про це заявив представник іракських сил безпеки в провінції Анбар, центром якої є Рамаді, повідомляє ТАСС.

За його відомостями, "могила з тілами щонайменше 50 мирних жителів була знайдена на східній околиці міста - районі Ас-Суфія". Представник МВС провінції зазначив, що "у похованні виявлено останки жінок і дітей, закатованих ісламістами в період окупації Рамаді прихильниками ІД".

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Як повідомляв УНІАН, 28 січня іракська армія заявила про перемогу над бойовиками "Ісламської держави", захопивши комплекс урядових будівель у західному іракському місті Рамаді.