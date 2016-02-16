Влада Польші спростувала заяви про готовність відправити свої літаки в Сирію

Державний секретар у Канцелярії президента в ефірі телеканалу TVP Info сказав, що мова про те, аби до цієї країни були перекинуті польські війська, не йде, передає Польське радіо. Кшиштоф Щерський прокоментував вчорашні заяви глави Бюро національної безпеки Павела Солоха, який заявив, що Польща готова надіслати винищувачі F-16 для патрулювання повітряного простору над Сирією.

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Кшиштоф Щерський виключив будь-яку можливість участі польських літаків у протистоянні. Як сказав політик, слова Павела Солоха – це повторення попередніх висловлювань міністра національної оборони Антоні Мацєревича про те, що Польща готова розглянути можливість надсилання літаків до Сирії на прохання союзників, аби ті виконували місію повітряного патрулювання. Віце-міністр в Канцелярії президента підкреслив, що те саме стосується і наземних військ. Він нагадав, що таке рішення вимагало б згоди, зокрема президента країни та формування відповідного контингенту. "Немає взагалі мови про те, аби Польща у будь-який спосіб включилася у війну", - підсумував Кшиштоф Щерський.