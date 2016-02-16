Слідство озвучило причину зіткнення поїздів в Німеччині

Про це заявив прокурор Вольфганг Гієсе, повідомляє РБК з посиланням на Associated Press.

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За його словами, проти 39-річного диспетчера поїзда розпочато кримінальне розслідування. Він зазначив, що «якщо б він [диспетчер] діяв у відповідності з правилами, потяги би не зіткнулися».

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого в Баварії, поблизу міста Бад-Айблінг, зіткнулися два регіональні поїзди. За попередніми даними, в результаті зіткнення загинули 11 чоловік, ще 150 постраждали.