На вежах мобільного зв`язку в Грозному прогриміли два вибухи

Одразу два вибухи на вежах мобільного зв`язку в Грозному прогриміли сьогодні вночі. Місцеве МВС Чеченської Республіки при цьому висунуло доволі цікаву версію вибухів, повідомляє радіостанція "Эхо Москвы".

Інциденти сталися практично одночасно в Ленінському і Старопромисловському районах чеченської столиці. Проте, правоохоронні органи не підтвердили версію про теракт. На їхню думку, причиною могла стати спека.

Оскільки вибухнули не самі вежі, а вагончики, що перебували поряд з ними, з апаратурою, в силовому відомстві Чечні припустили, що причиною обох інцидентів став перегрів газових балонів.

За останній рік як у Чечні, так і в Інгушетії сталося кілька вибухів або поряд з вежами стільникового зв`язку, або на станціях мобільного зв`язку. За одними даними, за нападами стояли учасники сепаратистських бандформувань, які намагаються дестабілізувати ситуацію на Північному Кавказі. За іншими, вибухи були спрямовані проти місцевих відділень компаній, що забезпечують стільниковий зв`язок.