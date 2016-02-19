Померла авторка культового роману "Вбити пересмішника" Харпер Лі

Лауреат Пулітцерівської премії Харпер Лі померла у своєму рідному місті Монровілль, штат Алабама. Про це повідомляє місцеве видання Al.com.

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Письменниця народилася 28 квітня 1928 року, а у 1949 переїхала до Нью-Йорка. Саме тут вона написала знаменитий роман "Убити пересмішника", за який у 1961 отримала Пулітцерівську премію.

А минулого року його продовження, книга "Піди постав сторожа", була визнана найпопулярнішим виданням в онлайн-магазині Amazon. У Великобританії вже за першу добу продажів роман розійшовся тиражем у 105 тисяч примірників.