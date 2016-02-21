Культову письменницю Харпер Лі поховали в Алабамі

Письменниця Харпер Лі, автор роману "Вбити пересмішника" похована в штаті Алабама. Вона померла уві сні 19 лютого у віці 89 років.

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі.

Близькі родичі і друзі зібралися на церковну службу в рідному місті письменниці Монровіль.

Надгробну промову виголосив Уейн Флін, професор історії та давній друг Харпер Лі. Вона була похована поряд зі своїми батьком і сестрою.

Лі народилася в 1926 році, в 50-х роках вона вирішила стати письменницею і написала кілька оповідань.

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У 1960-му році було опубліковано перший роман "Убити пересмішника", який став бестселером.

Перший тираж склав п'ять тисяч примірників, всього в світі було продано більше 40 мільйонів копій. Роман перекладено 40 мовами.

У 1962 році вийшла екранізація книги, що отримала три Оскара: "Кращий актор" (Грегорі Пек), "Кращий сценарій" та "Краща робота художника".

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"Вбити пересмішника" залишався єдиним романом Харпер Лі. В останні роки вона уникала публічності та не написала жодного закінченого твору.

У 2015 році письменниця погодилася доопрацювати та видати роман "Піди постав сторожа", який був написаний 1957 року, тобто до роману "Вбити пересмішника".

Друга книга Чи надійшла в продаж влітку 2015 року.