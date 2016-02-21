Таїланд посилює заходи безпеки через загрозу терактів

Таїланд посилює заходи безпеки в громадських місцях і туристичних районах після попередження про можливі терористичні атаки, яке надійшло з боку США.

Як повідомляє Новое время з посиланням на Bangkok Post, незважаючи на те, що місцева влада заперечує існування в країні осередку терористичної організації Ісламська держава або її послідовників, заходи безпеки були підвищені по всій країні.

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Заступник голови поліції Таїланду Сривара Рансибрахманакул заявив, що превентивні заходи безпеки включають спостереження в громадських місцях, торгових центрах і туристичних зонах, а також перевірки людей, у яких закінчився термін дії візи. Безпеку також буде посилено на всіх кордонах, сказав він.

Нагадаємо, в серпні 2015 року через теракту в Бангкоку загинули 22 людини, в тому числі дев'ять іноземців (переважно з азіатських країн), поранення різного ступеня тяжкості отримали 123 людини.