Влада Македонії закрила кордон з Грецією для мігрантів з Афганістану.

Про це сьогодні повідомили в македонської поліції, передає Deutsche Welle.

За словами влади, на територію країни пропускають тільки іракців і сирійців.

Такі заходи були введені після того, як раніше кордон для афганців закрила сусідня Сербія. В результаті у прикордонному селі Табановце на півночі Македонії накопичилося близько 600 афганських біженців, які чекають дозволу на в'їзд в Сербії.

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Також складна ситуація виникла на грецько-македонському кордоні. За даними грецької поліції, в'їзду до Македонії у даний час очікують більш як 3 тисяч мігрантів.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз переживає найбільшу з часів Другої світової війни міграційну кризу. Загальна кількість всіх мігрантів з Сирії, Іраку, Афганістану та інших країн, які прибули до Європи в 2015 році, становить близько 1,5 млн осіб, і вони продовжують прибувати.

19 січня 2016 року президент Європейської ради Дональд Туск висловив думку, що ЄС має не більше двох місяців на врегулювання ситуації з біженцями.