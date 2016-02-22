Amnesty International звинуватила Росію у військових злочинах в Сирії

Директор з реагування на кризові ситуації Amnesty International Тирана Хассанзвинуватила Росію в умисних бомбардування мирного населення і рятувальників в Сирії за останній тиждень, передає Sky News.

За її словами, в організації є документальні підтвердження ударів російської по школах, лікарнях та житлових будинках.

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Хассан відзначає, що бомбардування цивільних об'єктів самі по собі є військовим злочином. При цьому вона відзначила інформацію про скоєння повторних ударів по тих же об'єктах, де страждали вже рятувальники і цивільні, які евакуювали постраждалих і поранених.

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В якості підтвердження представник Amnesty International надала відеозапис, де відображені наслідки бомбардування житлового кварталу в місті Алеппо, в результаті яких загинула, у тому числі, маленька дитина. Стверджується, що авіаудар завдав саме російський військовий літак.