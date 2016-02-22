Естонія закликала переглянути Основоположний акт НАТО — Росія

За його словами, укладений у 1997 році договір, яким обмежувалася постійна військова присутність військ НАТО на територіях нових держав, не припускав нинішньої ситуації безпеки.

«У ньому є фраза, що в нинішній і передбачуваній ситуації безпеки не будуть розміщуватись великі постійні війська на територіях нових членів. У той час вважалося, що великі — це більше бригади на державу. До того ж 20 років тому не проглядалася ситуація з безпекою в 2016 році», — зазначив глава естонської держави, передає Росбалт.

Читайте такожЧехія хоче відправити військових до східних кордонів НАТО

«Тому таке вузьке трактування договору є дивним», — робить висновок президент.

Глава естонської держави висловився за проведення політики стримування щодо Росії.

«На Мюнхенській конференції звучало, що діалог з Росією можна розвивати тільки коли одночасно підсилюючи стримування. Я неодноразово говорив: діалог - не політика, стримування — це політика», — підкреслив він.

Президент Естонії висловив думку, що Росія підриває основи світової безпеки своєю діяльністю в Україні, в Молдавії, Грузії. «І в той же час підриває Європу. Який підсумок бомбардувань Сирії? Потік біженців. Люди тікають з Алеппо до Туреччини, а це означає, що знову двісті тисяч біженців тікають в Грецію», — сказав Ільвес.

За його словами, «одночасно у всіх державах піднімають голову вкрай праві антиєвропейці, часто антиамериканські сили». «Ле Пен, AFD в Німеччині. Вони всі кажуть: геть ЄС, США геть, геть НАТО, геть гомосексуалістів. Вони всі проти європейської толерантності та інтеграції», — заявив президент Естонії.

Глава естонської держави зазначив, що всі ці елементи є і в його країні. «Може, трохи менше проти США, але є. Тому так, я стурбований», — заявив Ільвес.