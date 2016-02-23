У Нідерландах пасажирський потяг зіткнувся з краном: є загиблі та поранені (відео)

12:54, 23 лютого 2016
Світ
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В результаті аварії пасажирського поїзда під містом Далфсен на сході Нідерландів загинула одна людина, ще кілька дістали поранення.

@SkyNews

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на нідерландські ЗМІ, поїзд зіткнувся з гідравлічним краном, який перетинав залізничні колії, і зійшов з рейок.

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Поліція поки що підтверджує лише сам факт аварії поїзда, але не уточнює жодних подробиць.

Мер Хан Нотен повідомив у ефірі місцевого радіо про одного загиблого внаслідок катастрофи, передає Reuters. За різними даними, поранення отримали близько 10 осіб

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