У Нідерландах пасажирський потяг зіткнувся з краном: є загиблі та поранені (відео)

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на нідерландські ЗМІ, поїзд зіткнувся з гідравлічним краном, який перетинав залізничні колії, і зійшов з рейок.

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Поліція поки що підтверджує лише сам факт аварії поїзда, але не уточнює жодних подробиць.

Мер Хан Нотен повідомив у ефірі місцевого радіо про одного загиблого внаслідок катастрофи, передає Reuters. За різними даними, поранення отримали близько 10 осіб