У Нідерландах пасажирський потяг зіткнувся з краном: є загиблі та поранені (відео)
12:54, 23 лютого 2016Світ
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В результаті аварії пасажирського поїзда під містом Далфсен на сході Нідерландів загинула одна людина, ще кілька дістали поранення.
У Нідерландах пасажирський потяг зіткнувся з краном / @SkyNews
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на нідерландські ЗМІ, поїзд зіткнувся з гідравлічним краном, який перетинав залізничні колії, і зійшов з рейок.
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Поліція поки що підтверджує лише сам факт аварії поїзда, але не уточнює жодних подробиць.
Мер Хан Нотен повідомив у ефірі місцевого радіо про одного загиблого внаслідок катастрофи, передає Reuters. За різними даними, поранення отримали близько 10 осіб
One person has been killed after a passenger train hit a crane in Dalfsen, Netherlands https://t.co/pRaxZZ1Wwc— Sky News (@SkyNews) 23 февраля 2016
У Нідерландах зійшов з рейок пасажирський потяг
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