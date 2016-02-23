У Німеччині в батончиках Mars і Snickers знайшли шматочки пластику

23 лютого американський виробник шоколаду Mars Inc оголосив про відкликання батончиків Mars, і Snickers, а також деяких інших видів продукції в Німеччині після того, як у шоколадках знайшли шматочки пластику.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

"Ми хочемо уникнути ситуації вживання бракованих товарів покупцями", - заявили у компанії.

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За інформацією виробника, відкличуть всю лінійку продуктів Mars, Snickers, Milky Way Minis і Milky Way Miniatures, а також деякі набори цукерок Celebrations з терміном придатності від 19 червня 2016 року до 8 січня 2017 року.

Загальний обсяг відкликаної продукції або її вартість у компанії не називають.