Суд Євросоюзу розпочав розгляд скарги "Роснафти" на запроваджені санкції (фото)

Суд Європейського Союзу розпочав розгляд скарги «Роснафти» на запроваджені санкції.

Як передає власний кореспондент УНІАН, розгляд скарги веде Велика палата суду, яка складається із 17 суддів. Засідання проходить у Великій залі Суду ЄС в Люксембурзі.

Представник Ради ЄС Соня Буларт заявила, що рішення, які ухвалюються Радою ЄС в рамках Спільної зовнішньої політики та політики безпеки (CFSP - Common Foreign and Security Policy) не відносяться до юрисдикції цього суду, тому в цій частині скарга має бути відхилена.

Читайте такожНафтові апетити Кремля: Росія хоче домогтися в ООН розширення меж шельфу в Арктиці

У свою чергу представник Єврокомісії наголосив, що це "справа тих, хто ухвалює політичні рішення, а не юстиції". "Спільна зовнішня політика не може бути поставлена під запитання", - зазначив він.

Представники «Роснафти» наполягають на тому, що підприємство, 69,5% акцій якого належить уряду РФ, "не є винуватцем".

Як відомо, Євросоюз застосував секторальні санкції з метою подальшого тиску на Росію через її дії в Україні.

Всього до Суду ЄС надійшло 11 скарг із так званого «російського списку», зокрема дві від «Газпромнафти», «Сбербанку Росії», «ДенізБанку», «Промінвестбанку», «VTB банку», «Зовнішньоекономічного банку», дві скарги від Аркадія Ротенберга та дві від «Роснафти». Очікується, що рішення буде винесено за кілька місяців. «Роснафта» є першим позивачем із цього списку.